SOCAR обнародовал данные по себестоимости нефти и газа

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Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В 2017 году себестоимость производства 1 тонны нефти Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) составила 111,42 маната, фактическая себестоимость производства 1 000 кубометров газа - 62,19 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет компании.

Себестоимость добычи нефти по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 13,61 маната или 13,9%, газа - 15,42 маната или 33%.

Согласно отчету, в общей структуре производственных затрат на добычу нефти удельный вес расходов на материалы составил 3,1%, заработную плату - 14,5%, отчисления в фонд социального страхования - 2,9%, амортизационные отчисления - 17,2%, ремонтные работы - 6,9%, техническое обслуживание основных средств - 12,1%, транспортные расходы - 16,4%, роялти - 8,9%.

В прошлом году в общей структуре производственных затрат на добычу газа удельный вес расходов на материалы составил 2,8%, заработную плату – 8,4%, отчисления в фонд социального страхования - 1,7%, амортизационные отчисления – 26,0%, ремонтные работы – 5,9%, техническое обслуживание основных средств – 10,5%, транспортные расходы – 15,7%, роялти – 17,4%. Себестоимость 1 000 кубометров товарного газа выросла на 15,42 маната (33%) по сравнению с 2016 годом.

Отмечено, что наряду с затратами на газ, добываемый SOCAR, согласно условиям Соглашения о долевом разделе добычи, с учетом стоимости закупаемого у Операционной компании газа, затрат на переработку, хранение и транспортировку газа, в 2017 году фактический расход на 1000 кубометров продаваемого SOCAR-ом газа составил 163.7 манатов.

Отмечается, что рост себестоимости нефти вызван увеличением расходов на материалы, на топливо, на электроэнергию, заработную плату, социальное страхование, на амортизацию основных средств, техническое обслуживание основных средств, транспортных расходов, прочих налогов по сравнению с прошлым годом. Так, расходы на материалы выросли на 785 тыс. манатов (3,4%), электроэнергию на 2 310 тыс. (27,2%), топливо - 142 тыс. манатов (16,6%), заработную плату - 3433 тыс. манатов (3,2%), социальное страхование - 551 тыс. манатов (2,5%), амортизацию основных средств - 10 083 тыс. манатов (8,3%), техническое обслуживание основных средств – 64 188 тыс. манатов (78,6%), транспортные расходы – 7 708 тыс. манатов (6,5%), прочие налоги - 2 953 тыс. манатов (8,1%).

Рост себестоимости газа связан с увеличением расходов на материалы, заработную плату, социальное страхование, амортизацию основных средств, техническое обслуживание основных средств, транспортных расходов, роялти, прочих налогов, услуг и затрат по сравнению с прошлым годом.

Так, расходы на материалы выросли на 580 тыс. манатов (7,1%), заработную плату - 1116 тыс. манатов (4,4%), социальное страхование - 193 тыс. манатов (3,8%), амортизацию основных средств - 6 287 тыс. манатов (8,3%), техническое обслуживание основных средств - 23 806 тыс. манатов (85,1%), транспортные расходы – 5 373 тыс. манатов (12,1%), роялти - 20637 тыс. манатов (60,4%), прочие налоги - 954 тыс. манатов (9,0%) и прочие затраты - 1142 тыс. манатов (10,3%).