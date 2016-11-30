SOCAR обнародовал данные по себестоимости нефти и газа

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В 2015 году себестоимость производства 1 тонны нефти Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) составила 94,74 манатов, фактическая себестоимость производства 1 000 кубометров газа - 39,74 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на годовой отчет компании, себестоимость нефти выросла на 3,11 маната или 3,4%, газа - 2,55 маната или 6,8%.

Согласно отчету, производственные затраты на добычу нефти составили 697,230 млн. манатов. В общей структуре производственных затрат на добычу нефти удельный вес расходов на материалы составил 4,3%, заработную плату - 14,6%, отчисления на социальные нужды - 2,9%, амортизационные отчисления - 17,5%, ремонтные работы - 10,4%, техническое обслуживание основных средств - 2,1%, транспортные расходы - 18,6%, роялти - 10,7%.

В прошлом году производственные затраты на добычу газа составили 240,142 млн. манатов. В общей структуре производственных затрат на добычу газа удельный вес расходов на материалы составил 3,5%, заработную плату – 9,9%, социальное страхование - 2,0%, амортизационные отчисления – 31,1%, ремонтные работы – 9,0%, техническое обслуживание основных средств – 1,8%, транспортные расходы – 17,2%, роялти – 14,9%. Себестоимость 1 000 кубометров товарного газа выросла на 2,55 манатов (6,8%) по сравнению с 2014 годом.

Отмечается, что рост себестоимости нефти вызван увеличением расходов на амортизацию основных средств, транспортных расходов, прочих налогов, услуг и затрат: “Так, расходы на амортизацию основных средств выросли на 19,888 млн. манатов (19,4%), техническое обслуживание основных средств – 0,333 млн. манатов (2,3%), транспортные расходы – 18,487 млн. манатов (16,7%), прочие налоги - 6,047 млн. манатов (20,6%), прочие услуги - 4,819 млн. манатов (15,6%), прочие затраты - 12,326 млн. манатов (49,1%). Рост себестоимости газа связан с увеличением расходов на амортизацию основных средств, транспортных расходов, расходов на охрану, прочих налогов и затрат. Так, расходы на амортизацию основных средств выросли на 3,295 млн. манатов (4,6%), транспортные расходы – 1,280 млн. манатов (3,2%), расходы на охрану - 0,748 млн. манатов (22,0%), прочие налоги - 1,642 млн. манатов (20,0%) и прочие затраты - 0,629 млн. манатов (13,4%)”.