​SOCAR обеспечит работой членов семей пропавших без вести и погибших нефтяников

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ По поручению руководства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) компания обеспечит работой одного из членов семей пропавших без вести и погибших нефтяников с учетом их знаний и умений. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам глава департамента человеческих ресурсов компании Асиф Бекирли.

По его словам, помимо этого, SOCAR оказывает помощь семьям этих лиц.

А.Бакирли также отметил, что SOCAR, МЧС и Государственная пограничная служба продолжают поиски пропавших без вести нефтяников.