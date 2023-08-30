SOCAR обеспечил компанию Baykar "зеленой" энергией

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции SOCAR Türkiye обеспечила компанию Baykar "зеленой" энергией.

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции SOCAR Türkiye обеспечила компанию Baykar "зеленой" энергией.

Report передает об этом со ссылкой на компанию.

"В 2023 году мы перевели потребление электроэнергии Baykar, которому поставляем электроэнергию уже почти два года, на "зеленую". Таким образом, Baykar содействует существенному сокращению выбросов углекислого газа в результате использования электроэнергии", - сообщили в компании.

В ходе визита руководителя бизнес-подразделения по природному газу SOCAR Türkiye Фуада Ибрагимова в компанию Baykar Technologies с Сельджуком Байрактаром и Халюком Байрактаром были оценены масштабы сотрудничества.