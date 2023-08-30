О нас

SOCAR обеспечил компанию Baykar "зеленой" энергией

SOCAR обеспечил компанию Baykar "зеленой" энергией Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции SOCAR Türkiye обеспечила компанию Baykar "зеленой" энергией.
Энергетика
30 августа 2023 г. 11:27
SOCAR обеспечил компанию Baykar зеленой энергией

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции SOCAR Türkiye обеспечила компанию Baykar "зеленой" энергией.

Report передает об этом со ссылкой на компанию.

"В 2023 году мы перевели потребление электроэнергии Baykar, которому поставляем электроэнергию уже почти два года, на "зеленую". Таким образом, Baykar содействует существенному сокращению выбросов углекислого газа в результате использования электроэнергии", - сообщили в компании.

В ходе визита руководителя бизнес-подразделения по природному газу SOCAR Türkiye Фуада Ибрагимова в компанию Baykar Technologies с Сельджуком Байрактаром и Халюком Байрактаром были оценены масштабы сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоSOCAR provides Baykar company with green energy
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR "Baykar" şirkətini "yaşıl enerji" ilə təmin edib

Экслюзивные новости

Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
28 августа 2023 г. 14:49
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
28 августа 2023 г. 14:42
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
28 августа 2023 г. 12:34
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi