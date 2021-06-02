SOCAR о причинах повышения цен на бензин

Бензин марок Premium и Super в Азербайджан импортируются и их стоимость зависит от международной цены.

Бензин марок Premium и Super в Азербайджан импортируются и их стоимость зависит от международной цены.

Об этом Report заявил заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя повышение цен на эти марки бензина в Азербайджане.

По его словам, если стоимость нефти и нефтепродуктов упадет на мировых рынках, тогда у нас цена на эти марки бензина тоже изменится: "До начала пандемии цена на бензин марки Premium составляла 1,50 маната, а затем, уже во время пандемии, когда упала цена на нефть, цена снизилась до 1,10-1,20 маната, потом она составила 1,25 маната и сейчас повысилась до 1,40 маната.

Ахмедов отметил, что цена импортируемых марок бензина AI-95 и AI-98 зависит от страны-производителя, завода-производителя, от той цены, по которой они продают, и эти цены меняются в зависимости от цены на нефть, на нефтепродукты на мировых рынках.

"Марки Premium и Super импортируются, в отличие от дизеля и бензина AI-92, которые являются основными, наиболее потребляемыми видами топлива в Азербайджане. AI-92 и дизель производятся внутри страны, их цены определяются государством. В будущем, в 2022 году, когда завершится модернизация нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, мы сами сможем производить некотором объеме бензин AI-95, и в таком случае, в принципе, мы уже не будем больше зависимы от международной конъюнктуры и международных цен на бензин этой марки", - добавил представитель SOCAR.