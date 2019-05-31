Вице-президент SOCAR: Необходимо провести дополнительную сейсморазведку на 66 участках

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На территории Азербайджана есть необходимость в проведении дополнительной сейсморазведки на 66 участках.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент SOCAR по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов на 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия".

Он отметил, что 32 из этих участков расположены в море, 34 - на суше.

По его словам, на сегодняшний день обнаружено более 80 месторождений, из них 28 находятся в море, а 52 - на суше: "Эти месторождения эксплуатируются в течение длительного времени. SOCAR уделяет особое внимание разведочным работам. В настоящее время разрабатываются крупные нефтегазовые проекты. В то же время ведется подготовка к проведению предварительной разведки".

Вице-президент указал на большой потенциал мелководных частей на севере и юге Абшеронского полуострова.

В средней части Азербайджана имеются возможности и геологические условия для разведки сланцевой нефти и газа, и в этом направлении будут проводится работы в будущем, добавил Гусейнов.