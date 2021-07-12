SOCAR New Energy подписал длинные контракты с украинскими газотрейдерами

Договора будут работать до октября 2021 года включительно

Компания SOCAR New Energy, эксклюзивный поставщик нефтепродуктов производства «Роснефти» в Украину, подписал TERM-контракты на поставку автогаза с украинскими трейдерами сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Как передает Report, об этом enkorr сообщили сами трейдеры.

Всего SOCAR New Energy намерена поставлять в Украину 37 тысяч тонн СУГ ежемесячно, весь объем продан в режиме длинных договоров. Трейдеры сообщают, что TERM’ы проданы с премией 25 долларов США за тонну к среднемесячному значению котировки Argus daf Brest.

По данным издания, в пул контрагентов по длинным договорам, в частности, вошли ОККО, WOG, «Автотранс», «Надежда», SOCAR Ukraine, «Еврогазгрупп», «БРСМ-Нафта» и КЛО.

Договора будут работать до октября 2021 года включительно. Как известно, условия работы с «Роснефтью» предыдущего поставщика Proton Energy также пересматривались в ноябре.

Напомним, что в конце мая компания SOCAR New Enegry осуществила первую поставку дизельного топлива производства "Роснефти" в Украину.

Как сообщалось, Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.