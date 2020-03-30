SOCAR: Нет причин для беспокойства в связи с продажами топлива

В Азербайджане нет никаких ограничений на продажу топлива.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечено, что НПЗ имени Гейдара Алиева компании SOCAR продолжает свою деятельность в нормальном режиме: "Энергобезопасность нашей страны полностью обеспечена. Все потребляемые виды топлива находятся в свободной продаже. Нет никаких оснований для беспокойства. Мы призываем наших дорогих граждан верить не слухам, а только официальной информации", - отмечается в заявлении.

Отметим, что в социальных сетях распространилась информация о том, что на АЗС не продают бензин частным автомобилям.

Сегодня утром дочерняя структура SOCAR - компания SOCAR Petroleum - также заявила, что нет никаких ограничений на продажу топлива.