SOCAR: Необходимо увеличить инвестиции в апстрим и мидстрим проекты

"В связи со снижением в последнее время инвестиций в апстрим проекты в глобальном масштабе предложения на международных рынках не соответствует спросу".

"В связи со снижением в последнее время инвестиций в апстрим проекты в глобальном масштабе предложения на международных рынках не соответствует спросу".

Как передает Report, об этом сообщил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), временно исполняющий обязанности президента Ровшан Наджаф на специальной сессии на тему “Путь к нулевому выбросу: развитие потенциала зеленой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах”, организованной сегодня в Шуше в рамках Бакинского энергетического форума.

"Поэтому необходимо увеличить инвестиции в апстрим и мидстрим проекты", - отметил Р.Наджаф.