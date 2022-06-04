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SOCAR: Необходимо увеличить инвестиции в апстрим и мидстрим проекты

SOCAR: Необходимо увеличить инвестиции в апстрим и мидстрим проекты "В связи со снижением в последнее время инвестиций в апстрим проекты в глобальном масштабе предложения на международных рынках не соответствует спросу".
Энергетика
4 июня 2022 г. 14:08
SOCAR: Необходимо увеличить инвестиции в апстрим и мидстрим проекты

"В связи со снижением в последнее время инвестиций в апстрим проекты в глобальном масштабе предложения на международных рынках не соответствует спросу".

Как передает Report, об этом сообщил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), временно исполняющий обязанности президента Ровшан Наджаф на специальной сессии на тему “Путь к нулевому выбросу: развитие потенциала зеленой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах”, организованной сегодня в Шуше в рамках Бакинского энергетического форума.

"Поэтому необходимо увеличить инвестиции в апстрим и мидстрим проекты", - отметил Р.Наджаф.

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Версия на английском языке SOCAR says necessary to increase investments in upstream and midstream projects
Версия на азербайджанском языке SOCAR: "Apstrim və midstrim layihələrinə investisiyalar artırılmalıdır"

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