​SOCAR: Не осталось серьезных препятствий для реализации TAP

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Не осталось серьезных препятствий для реализации проекта Трансадриатического трубопровода (TAP).

Об этом сообщили в SOCAR в ответ на запрос Report: "Как известно, при реализации любого проекта возникают определенные препятствия. Проект Южного газового коридора и один из его сегментов - проект TAP также с первых дней столкнулся с большими и малыми препятствиями. Огромной задачей являлось объединить, согласовать в рамках единого проекта различные страны, культурные и правовые системы на территории от Каспийского до Адриатического морей. Также один из основных вопросов заключался в обеспечении участия ряда стран, имеющих десятки компаний с различными интересами".

Отмечено, что Азербайджан успешно справился с этой задачей, урегулировав на сегодняшний день все основные вопросы: "Южный газовый коридор - один из приоритетных проектов для Евросоюза и стран Европы. Безусловно, в ходе реализации TAP возникают небольшие технические проблемы, которые решаются в короткие сроки. Они возникают, в основном, на региональном и муниципальном уровне".

Отмечено, что после проведения соответствующих переговоров неясности устраняются, и принимается устраивающее все стороны решение с учетом требований местного законодательства. "Например, в Италии предпринимаются меры по сохранению оливковых деревьев. Что касается Греции, министерство энергетики этой страны уже осуществляет процесс получения ряда необходимых лицензий. Тесное сотрудничество и координация действий с соответствующими структурами и управлениями этих стран обеспечивает урегулирование подобных проблем. В целом, работы по TAP идут по запланированному графику, задержек и серьезных препятствий не ожидается", - сообщили в SOCAR.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в конце 2019 - начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 545 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (820 м). Сейчас ведутся подготовительные работы по строительству TAP. Строительство трубопровода планируется начать в этом году.

Напомним, что BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys- 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.