SOCAR не намерен полностью продавать порт Алиага

Об этом заявил генеральный исполнительный директор SOCAR Turkey Energy, дочерней компании SOCAR в Турции, Заур Гахраманов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) оценит операционное партнерство для портового терминала Алиага в регионе Алиага (Измир, Турция), где партнером также является компания Goldman Sachs.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкое телевидение Bloomberg HT, об этом заявил генеральный исполнительный директор SOCAR Turkey Energy, дочерней компании SOCAR в Турции, Заур Гахраманов.

По его словам, SOCAR не намерен полностью продавать портовый терминал в Алиаге: "Поскольку терминал не является частью нашей основной деятельности и имеет высокий потенциал, мы можем оценить операционное партнерство с компанией, которая является экспертом в области операций и управления".

Отметим, что 70% терминала Алиага принадлежит SOCAR, остальные 30% - компании Goldman Sachs. Пропускная способность порта составляет 1,5 млн TEU в год. Инвестиции в строительство порта составили 400 млн долларов США.