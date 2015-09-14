SOCAR не планирует изменять объем своего долевого участия в DESFA

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) не намерена изменять объем своего долевого участия (66%) в связи с приобретением акций оператора газораспределительной сети Греции DESFA. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

"В сентябре в Греции ожидаются выборы. После выборов мы продолжим переговоры по приобретению акций DESFA с новым правительством. Поэтому переговоры заморожены до декабря", - заявил глава SOCAR.

Напомним, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям.

Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% DESFA пакета акций третьей стороне.