Назван объем поставленного SOCAR автобензина в Украину

В основном азербайджанская компания поставляла в Украину топливо польского производства

В январе этого года SOCAR Ukraine – дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) – импортировала в страну 2,4 тыс. тонн автомобильного бензина.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Консалтинговой группы "А-95".

В основном азербайджанская компания поставляла в Украину топливо польского производства.

Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в январе 2021 г. вырос на 28%, до 88,8 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (69,3 тыс. тонн).

Столь весомый прирост поставок был обеспечен за счет Беларуси, импорт откуда по сравнению с январем 2020 г. вырос на 60%, до 77 тыс. тонн. В "А-95" объясняют такой скачек низкой базой сравнения: в первом квартале 2020 года поставки из Беларуси были снижены вдвое из-за проблем с обеспечением сырьем.

По данным, порядка 30 тыс. тонн было приобретено украинскими компаниями по споту. В частности, сеть "БРСМ-Нафта" выкупила весь январский ресурс "Нафтана" в объеме 7,0 тыс. т, а также 3,5 тыс. тонн продукции Мозырского НПЗ, в результате нарастив поставку по сравнению с январем 2020 года в 4,5 раза.

Крупнейшими поставщиками белорусских бензинов выступили сети ОККО и WOG – 25,8 тыс. тонн (рост в 2,5 раза) и 13,6 тыс. тонн (+33%) соответственно.