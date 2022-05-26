SOCAR назвал время завершения реконструкции факельных систем НПЗ

На НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR продолжаются работы по модернизации и реконструкции.

На НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR продолжаются работы по модернизации и реконструкции.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в настоящее время в соответствии с планом осуществляется ввод в эксплуатацию основных технологических установок завода.

Сообщается, что в целях предотвращения возможных технологических простоев, которые могут возникнуть при приеме сырой нефти и нефтепродуктов на установки НПЗ, определенные смеси углеводородов направляются на факельные установки завода, в результате чего можно наблюдать горение и задымление. “Оно может продолжаться до тех пор, пока установки не будут полностью введены в эксплуатацию, а процесс переработки не нормализуется”, - отметили в компании.