SOCAR назвал сумму инвестиций в экономику Румынии

После реализации инвестиционных программ "SOCAR Petroleum SA" завершает последние годы с чистой прибылью.

Дочерняя компания SOCAR в Румынии - SOCAR Petroleum SA назвала сумму инвестиций, вложенных в экономику этой страны.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в компании.

Согласно информации, с начала своей деятельности в Румынии SOCAR Petroleum SA инвестировал в экономику страны около 68 млн евро. Компания исполнила инвестиционные программы по стране в 2011-2014-е гг., и начиная с 2015 года завершает последние годы с чистой прибылью.

SOCAR осуществляет оптовую и розничную продажу нефтепродуктов в Румынии на АЗС под собственным брендом через свою дочернюю компанию - SOCAR Petroleum SA. Компания вошла на румынский рынок с открытия 12 АЗС в 2011 году. На сегодняшний день сеть из 42 АЗС SOCAR охватывает 19 регионов Румынии.