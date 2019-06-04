​SOCAR назвал доходы в зарубежных странах

Доходы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) от активов в Швейцарии в 2018 году увеличились на 20% - до 94,503 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консолидированный финансовый отчет компании за 2018 год.

Доходы SOCAR в Азербайджане выросли на 23% - до 6,626 млрд манатов, в Турции - на 0,95%, составив 4,972 млрд манатов, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на 77,6% - до 2,352 млрд манатов, в Грузии сократились на 5,1% - до 1,124 млрд манатов. Доходы в других странах увеличились на 44,5% - до 1,621 млн манатов.

Общие доходы SOCAR в 2018 году увеличились на 20% - до 111,198 млрд манатов.