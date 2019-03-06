SOCAR назвал численность сотрудников в Украине

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ На сегодня численность сотрудников SOCAR Energy Ukraine составляет свыше 1 800 человек.

Об этом сообщили Report в SOCAR Energy Ukraine - "дочки" Госнефтекомпании Азербайджана в Украине.

SOCAR уделяет огромное внимание обучению и повышению квалификации сотрудников, также используя при этом инновационные подходы: "Так, начиная с 2017 года и активно продолжая в 2018-ом, компания внедрила Digital инструменты в системе обучения персонала: систему дистанционного обучения, симуляторы, тренажеры для отработки навыков. Благодаря этому, каждый сотрудник, на базе Внутреннего корпоративного портала, в режиме on-line с любого ПК или мобильного устройства имеет доступ к программам обучения, рабочим и учебным материалам, а также последним новостям компании".

"Это позволило применить системный поход и единые правила в процессе адаптации и обучения персонала сети АЗК, а также создать центр коммуникации сотрудников с компанией, объединив обширную географию подразделений единым информационным каналом для укрепления корпоративной культуры", - заявили в SOCAR Energy Ukraine