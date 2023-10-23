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SOCAR нарастит производственные мощности НПЗ в Турции до 13 млн тонн

SOCAR нарастит производственные мощности НПЗ в Турции до 13 млн тонн В 2024 году планируется довести до 13 млн тонн годовую производственную мощность нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR - актива Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции.
Энергетика
23 октября 2023 г. 15:46
SOCAR нарастит производственные мощности НПЗ в Турции до 13 млн тонн

В 2024 году планируется довести до 13 млн тонн годовую производственную мощность нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR - актива Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил глава подразделения нефтепереработки и нефтехимии SOCAR в Турции (Turkey Refining and Petrochemical Business Unit), исполняющий обязанности гендиректора Petkim Petrokimya Holding Кянан Мирзоев.

По его словам, с момента своего создания НПЗ STAR добился за счет оптимизации значительного увеличения мощностей: "Мощность НПЗ была увеличена с 10 до 12 млн тонн. В соответствии с текущими рыночными условиями и ожидаемыми глобальными тенденциями, мы видим позитивные перспективы как для Petkim, так и для завода STAR".

K.Мирзоев подчеркнул, что НПЗ, на долю которого приходится около 25% производства нефтепродуктов в Турции и 19,5% внутреннего рынка, достиг высокой рентабельности в 2022 году: "Мы можем сказать, что эта динамика сохранится и в 2023 году. В частности, разница в цене между Brent и другими сортами нефти оказала положительное влияние на нас с точки зрения поставок сырья и стала основной причиной улучшения показателей прибыли. Мы стремимся продолжить эту успешную деятельность в 2024 году".

По его словам, в 2024 году эффективность как сектора, так и Petkim будет определяться глобальной процентной политикой, изменениями спроса стран, в частности, Китая, и ценами на энергоносители.

Отметим, что в бизнес-подразделение нефтепереработки и нефтехимии SOCAR Turkey входят НПЗ STAR, Petkim Petrokimya Holding, коммерческое подразделение компании SOCAR Trading, подразделение по хранению нефтепродуктов и сжиженного газа SOCAR Depolama, подразделение Petkim RES, отвечающее за работу ветряной электростанции.

Нефтеперерабатывающий завод STAR был введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года и предназначен для переработки таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и др.

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Версия на английском языке SOCAR to increase production capacity of STAR Refinery to 13 million tons
Версия на азербайджанском языке SOCAR Türkiyədəki NEZ-in istehsal gücünü 13 milyon tona çatdıracaq

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