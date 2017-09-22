SOCAR нарастил усилия по повышению прозрачности

© Report

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) нарастила усилия по повышению прозрачности в целях предотвращения случаев, которые могут отрицательно сказаться на высокой деловой репутации и ослабить позиции компании на рынке.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов.

"Компания разработала и внедрила стандарты по борьбе с коррупцией. Каждый стандарт основан на повышении прозрачности и отражает борьбу с коррупцией, снижение случаев коррупции до минимума и прочие моменты", - отметил он.

По его словам, SOCAR использует международную практику при внедрении принципов корпоративного управления, которые направлены на повышение эффективности деятельности, обеспечение прозрачности проводимых операций: "Эти принципы способствуют приведению управления в соответствие с передовым опытом, повышению эффективности деятельности, защите интересов государства и других заинтересованных сторон. Управление построено на 4 основных принципах - справедливости, прозрачности, отчетности и ответственности".

Вице-президент SOCAR также подчеркнул, что принцип прозрачности требует информирования общественности о показателях деятельности компании.