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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-марте этого года экспортировала из порта Супса (Черное море, Грузия) 704 085 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на март пришлось 178 703 тонны нефти, экспортированной за январь-март этого года.

В первом квартале SOCAR нарастил объемы экспорта из порта Супса на 17%, в марте – 1,3%.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании. Сырая нефть транспортируется по Западному экспортному трубопроводу Баку-Супса, посредством которого часть нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" азербайджанского сектора Каспия, выводится на мировые рынки. Трубопровод введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года, его годовая пропускная способность составляет 7 млн тонн.