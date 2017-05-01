Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-апреле этого года экспортировала из порта Супса (Черное море, Грузия) 878 664 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на апрель пришлось 174 579 тонн нефти, экспортированной за январь-апрель этого года.

За первые четыре месяца SOCAR нарастил объемы экспорта из порта Супса на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Сырая нефть транспортируется по Западному экспортному трубопроводу Баку-Супса, посредством которого часть нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" азербайджанского сектора Каспия, выводится на мировые рынки. Трубопровод введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года, его годовая пропускная способность составляет 7 млн тонн.