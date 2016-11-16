SOCAR нарастил нефтедобычу в октябре на 4%

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь 2016 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) добыто 6 317,1 тыс. тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, добыча нефти сократилась на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На октябрь приходится 641,3 тыс. тонн общего объема нефтедобычи за 10 месяцев этого года, что на 7,7% меньше показателя за октябрь 2015 года.

Производство нефти в октябре выросло в месячном исчислении на 3,7%.