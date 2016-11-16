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    SOCAR нарастил нефтедобычу в октябре на 4%

    В январе-октябре добыча превысила 6,3 млн. тонн

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь 2016 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) добыто 6 317,1 тыс. тонн сырой нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, добыча нефти сократилась на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    На октябрь приходится 641,3 тыс. тонн общего объема нефтедобычи за 10 месяцев этого года, что на 7,7% меньше показателя за октябрь 2015 года.

    Производство нефти в октябре выросло в месячном исчислении на 3,7%. 

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