SOCAR нарастил экспорт нефти из Новороссийска

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в мае этого года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 84 631 тонну, порта Супса (Черное море, Грузия) - 260 380 тонн, порта Джейхан (Средиземное море, Турция) - 1 322 980 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, экспорт из порта Новороссийск увеличился в годовом исчислении на 5,84%.

В целом, за январь-май из порта Новороссийск экспортировано 573 838 тонн, порта Супса - 1 139 045 тонн, порта Джейхан - 6 697 067 тонн сырой нефти. Из Новороссийска экспорт увеличился в годовом исчислении на 79,61%, Супсы - 9,42%.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.