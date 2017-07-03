SOCAR нарастил экспорт из порта Новороссийск на 53%

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-июне этого года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 733 664 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из этих объемов экспорта на июнь пришлось 159 826 тонн.

В первом полугодии экспорт из порта Новороссийск увеличился на 53%, в июне – на 0,16% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Отметим, что трубопровод Баку-Новороссийск проложен для транспортировки сырой нефти в северном направлении. С помощью данного трубопровода сырая нефть поставляется в порт Новороссийск, пролегая через территорию России. Соответствующее соглашение подписано в Москве 18 февраля 1996 года. Первую партию нефти транспортировали на мировой рынок 25 октября 1997 года.