SOCAR нарастил экспорт из порта Новороссийск на 29%

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-сентябре этого года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 1 157 704 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из этих объемов экспорта на сентябрь пришлось 169 675 тонн.

За 9 месяцев этого года экспорт из порта Новороссийск увеличился на 28,9%.

Отметим, что трубопровод Баку-Новороссийск проложен для транспортировки сырой нефти в северном направлении. С помощью данного трубопровода сырая нефть поставляется в порт Новороссийск, пролегая через территорию России. Соответствующее соглашение подписано в Москве 18 февраля 1996 года. Первую партию нефти транспортировали на мировой рынок 25 октября 1997 года.