SOCAR нарастил экспорт из порта Джейхан

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-сентябре этого года экспортировала из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) 12 753 536 тонн сырой нефти.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из этих объемов экспорта на сентябрь пришлось 1 352 984 тонн.
За январь-сентябрь этого года экспорт из порта Джейхан увеличился на 3,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.
Азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.
Günel AbbasovaАвтор новости
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