SOCAR нарастил экспорт из порта Джейхан

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-сентябре этого года экспортировала из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) 12 753 536 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из этих объемов экспорта на сентябрь пришлось 1 352 984 тонн.

За январь-сентябрь этого года экспорт из порта Джейхан увеличился на 3,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.