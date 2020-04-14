SOCAR нарастил добычу в первом квартале

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в первом квартале 2020 года добыла 1,9 млн тонн нефти, 1,8 млрд кубометров газа на эксплуатируемых за счет собственных ресурсов месторождениях.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете SOCAR за I квартал этого года.

Согласно данным, в I квартале добыча газа по стране выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 10 млрд кубометров. Добыча нефти составила 9,3 млн тонн.

Отмечено, что несмотря на рост добычи на месторождениях, эксплуатируемых SOCAR, в целом по стране отмечается управляемое естественное снижение темпов добычи нефти.

В I квартале прошлого года добыча газа по стране составила 9,1 млрд кубометров, нефти - 9,7 млн тонн. SOCAR добыто 1,85 млн тонн нефти, 1,56 млрд кубометров газа.