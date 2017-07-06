SOCAR нарастил бурильные работы на 38%

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в январе-июне этого года произвела бурильные работы протяженностью 73 789 м.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них 68 007 м пришлось на эксплуатационные, 5 782 м - разведочные работы.

Объем бурильных работ в первом полугодии вырос на 38%,

В июне SOCAR произвела бурильные работы протяженностью 10 450 м, из них 10 111 м пришлось на эксплуатационные, 339 м - на разведочные работы.

За отчетный месяц было завершено строительство и передано в эксплуатацию 8, а в течение года – 38 скважин.