SOCAR нарастил бурильные работы на 38%

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в январе-июне этого года произвела бурильные работы протяженностью 73 789 м.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них 68 007 м пришлось на эксплуатационные, 5 782 м - разведочные работы.
Объем бурильных работ в первом полугодии вырос на 38%,
В июне SOCAR произвела бурильные работы протяженностью 10 450 м, из них 10 111 м пришлось на эксплуатационные, 339 м - на разведочные работы.
За отчетный месяц было завершено строительство и передано в эксплуатацию 8, а в течение года – 38 скважин.
Günel AbbasovaАвтор новости
Поделиться в Facebook