SOCAR направил около 89% реализуемого природного газа на внутреннее потребление

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В 2018 году SOCAR направил 11,2 млрд кубометров природного газа на обеспечение внутреннего спроса Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили в SOCAR.

Было отмечено, что около 89% природного газа, реализуемого на рынках напрямую компанией, было направлено на внутренний спрос Азербайджана, внутренний спрос был полностью удовлетворен, оставшиеся около 2 млрд кубометров газа были закачены в газохранилища, 1,42 млрд кубометров природного газа напрямую SOCAR экспортировались на турецкий и грузинский рынки.

В прошлом году общий объем экспорта природного газа по стране составил 9,44 млрд кубометров, что на 11% больше, чем в 2017 году. Всего экспортеры поставили на турецкий рынок 7,23 млрд кубометров, на грузинский рынок - 2,21 млрд кубометров природного газа.