SOCAR намерена реализовать второй нефтехимический проект в Турции до 2023 года

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Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) после завершения проекта нефтеперерабатывающего завода STAR на полуострове Петким Измира приступит ко второму нефтехимическому проекту. Как сообщает Report, об этом в интервью агентству "Анадолу" заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

"После проекта нефтеперерабатывающего завода мы начнем второй нефтехимический проект инвестиционной стоимостью 3 млрд. долларов. Мы делаем все возможное для реализации этого проекта до 2023 года и, не теряя времени, продолжаем работу. Объем спроса Турции на импорт нефтехимической продукции составляет 11,5 млрд долларов в год. За счет реализации новых проектов в Турции мы стараемся сократить текущий дефицит в нефтехимическом секторе примерно на 3 млрд долларов", - сказал Р. Абдуллаев.

Отметим, что нефтехимический комплекс Petkim – первый нефтехимический проект SOCAR на территории Турции и азербайджанская сторона является его основным акционером.

Глава SOCAR отметил, что на нефтеперерабатывающем заводе STAR выполнено 90% работ. По его словам, производство на заводе начнется самое позднее в сентябре 2018 года: "В Турции уже начнется продажа произведенной на заводе продукции. Это сыграет большую роль в сокращении дефицита Турции. STAR покроет текущий дефицит Турции в 2,5 млрд долларов".

Коснувшись проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), призванного обеспечить транспортировку азербайджанского газа в Турцию и далее в Европу, он подчеркнул, что этот проект продвигается быстро и без проблем, и важную роль в этом играют прочные отношения между Азербайджаном и Турцией. Президент SOCAR отметил, что по TANAP выполнено 77,3% работ, а призванный снабжать газом Турцию участок до Эскишехера будет запущен в следующем году: "Вторая часть TANAP(до границы с Грецией) с нашей стороны будет готова в 2019 году, однако европейская сторона несколько отстает от программы, и будет завершена в 2020-ом. Отрадно, что благодаря огромной поддержке правительства Турции проект будет завершен досрочно и с экономией значительных средств. Очень трудно получить такие положительные результаты в крупных проектах. В настоящее время стоимость TANAP оценивается в 8,5 млрд долларов".