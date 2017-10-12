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    SOCAR намерен расширить свою деятельность в Турции

    Об этом сказал журналистам начальник Управления инвестиций компании Вагиф Алиев© Report/ Firi Salim

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан не ведет конкретных переговоров с Ираном о совместной разработке месторождений в Каспийском море.

    Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам глава Управления инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Вагиф Алиев.

    Представитель SOCAR также рассказал о возможностях компании расширить свою деятельность в Турции: "Нефтехимический рынок Турции представляет интерес для SOCAR. В настоящее время мы рассматриваем возможности создания новых производственных мощностей в соответствии с потребностями соседней страны. Но требуется много времени, чтобы принять инвестиционное решение. Необходимо проанализировать направление, производственную мощность и стоимость проекта. Это непростой вопрос".

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