​SOCAR намерен расширить сеть продажи CNG

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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена увеличить количество станций компримированного природного газа (КПГ, международное обозначение – CNG - Compressed Natural Gas) до 14 в 2019 году.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал вице-президент SOCAR по переработке Давид Мамедов.

Он отметил, что в настоящее время компания располагает 9 станциями CNG.

Вице-президент сообщил, что в 2020 году планируется строительство двух терминалов CNG - одного в Баку и одного в регионе: "На всех основных транспортных направлениях - на севере, западе и юге - будет дополнительно 6 станций CNG. Цель состоит в установке электро- и газозаправок на АЗС через каждые 100 км".

CNG значительно дешевле бензина и дизеля. По расчетам, использование CNG позволяет сэкономить 600 манатов на каждые 10 тыс. километров. Продажи CNG в Азербайджане осуществляет SOCAR Petroleum.

В июле 2018 года компания открыла первый пункт CNG на розничном топливном рынке Азербайджана. CNG продается по 0,45 маната за кубометр.