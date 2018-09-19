SOCAR намерен расширить продажи КПГ

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) намерена в будущем расширить продажи компримированного (сжатого) природного газа (КПГ, международное обозначение – CNG - Compressed Natural Gas) в качестве перспективной области в рамках операционного портфеля.

Как сообщает Report, об этом сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на мероприятии по случаю 20 сентября – Дня нефтяников.

Он напомнил, что SOCAR впервые в текущем году предпринял шаги по формированию рынка КПГ: "Хотя на сегодняшний день КПГ у нас относительно менее распространенный вид топлива, мировой спрос на него стремительно растет. Прогнозы показывают, что к 2025 году этот спрос увеличится почти в 4 раза", - добавил Р.Абдуллаев.

Следует отметить, что в мире более 26 млн транспортных средств работают на КПГ, а количество заправочных станций превышает 31 тыс. Согласно статданным Международной ассоциации транспортных средств, работающих на природном газе, в последние годы наблюдается двузначный рост объема рынка соответствующих транспортных средств. Данный вид топлива больше всего используется в Китае, Иране, Индии, Пакистане, Аргентине, Бразилии, Италии и ряде европейских стран.

КПГ намного дешевле бензина и дизтоплива. По расчетам, КПГ позволяет сократить расход топлива на 600 манатов на каждые 10 тыс. км.

ЗАО SOCAR Petroleum намерено ускоренно развивать этот проект в Азербайджане.

Компания откроет 5 пунктов по продаже КПГ в августе-октябре в Баку, и еще 5 пунктов в Баку и его окрестностях к концу этого года. В 2019 году их количество планируется довести до 20.