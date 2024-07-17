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SOCAR намерен приобрести 51% акций "Azər Türk Bank"

SOCAR намерен приобрести 51% акций "Azər Türk Bank" Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена приобрести 51% акций ОАО "Azər Türk Bank".
Энергетика
17 июля 2024 г. 10:12
SOCAR намерен приобрести 51% акций Azər Türk Bank

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена приобрести 51% акций ОАО "Azər Türk Bank".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, вопрос был вынесен на обсуждение на заседании наблюдательного совета компании.

Согласно информации, на заседании, проходившем под председательством главы наблюдательного совета, министра экономики Микаила Джаббарова, была представлена ​​презентация касательно покупки 51% акций "Azər Türk Bank" и о дальнейших шагах в этом направлении.

Также была представлена ​​презентация о проделанной работе по бизнес-сегменту "Добыча и развитие", достигнутых результатах и ​​предстоящих задачах в этой области.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR "Azər-Türk Bank"ın səhmlərinin 51 %-ni almaq istəyir

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