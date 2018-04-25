SOCAR намерен диверсифицировать маршруты экспорта метанола

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ SOCAR Methanol, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), намерена диверсифицировать экспортные маршруты продукции.

Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор SOCAR Methanol Эльнур Мустафаев на конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - реализация проектов и технические решения".

По его словам, для диверсификации экспортного маршрута планируется увеличить объемы поставок метанола от Каспийского моря к Черному:

"Сейчас экспортом продукции, в основном, посредством нефтяного терминала SOCAR в Кулеви (Черное море, Грузия) занимается управление маркетинга и экономических операций SOCAR. Мы намерены увеличить объемы экспорта к Черному морю через Волго-Донской канал. Этот маршрут в настоящее время используется, но объемы поставок очень малы, и мы намерены их нарастить. Данное дешевое направление позволит сэкономить на транспортировке. Но для диверсификации экспортных маршрутов следует увеличить и объемы хранения".

Мощности хранения метанолового завода составляет 41 тыс. тонн, и ожидается, что этот объем увеличится в 1,5-2 раза, добавил гендиректор.