​SOCAR намерен арендовать 5 АЗС в Румынии

Дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Румынии - SOCAR Petroleum SA планирует арендовать 5 автозаправочных станций, эксплуатируемых IPECO S.A в регионе Горж.

Report со ссылкой на антимонопольный орган этой страны сообщает, что в настоящее время рассматриваются условия договора.

При положительном решении SOCAR Petroleum SA арендует эти пять автозаправочных станций на долгосрочной основе.

Отметим, что SOCAR осуществляет оптовую и розничную продажу нефтепродуктов на территории Румынии с 2011 года через свою дочернюю компанию SOCAR Petroleum SA. Компания в настоящее время владеет сетью из 45 АЗС.

В апреле было одобрено соглашение о том, что компания арендует 6 автозаправочных станций в Араде, Тимише и Сибиу сроком на 10 лет.