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SOCAR: Наличие точных данных позволяет лучше управлять трубопроводами

SOCAR: Наличие точных данных позволяет лучше управлять трубопроводами Газораспределительная сеть SOCAR охватывает всю страну. Среди них есть более крупные газораспределительные сети, которые мы называем магистральными трубопроводами.
Энергетика
23 февраля 2022 г. 15:49
SOCAR: Наличие точных данных позволяет лучше управлять трубопроводами

Газораспределительная сеть SOCAR охватывает всю страну. Среди них есть более крупные газораспределительные сети, которые мы называем магистральными трубопроводами.

Об этом заявил заместитель начальника управления информационных технологий и коммуникаций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Фуад Алиев, выступая на мероприятии "Тренды Четвертой промышленной революции", сообщает Report.

Алиев отметил, что наличие точных данных по трубопроводам позволяет принимать по ним точные решения: "С 2018 года мы начали строить платформу, которая фиксирует объемы газа, проходящие через пункты. После сбора этих данных мы получили информацию о газовом балансе республики”.

Он отметил, что ранее проводился постфактумный анализ данных: “То есть мы рассчитывали, какой объем газа проходит через пункт каждые два часа. Затем мы подумали, почему бы нам не передавать информацию в реальном времени другим учреждениям SOCAR? Так мы начали работать с 2019 года”.

Алиев отметил, что процесс происходил примерно за 20 секунд: “Это открыло дорогу machine learning, интернету вещей и прочим составляющим четвертой промышленной революции. В настоящее время мы получаем эти данные из более чем 700 измерительных пунктов газовой сети. Здесь мы получаем основную информацию, такую как давление, температура и текущее потребление".

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Версия на азербайджанском языке SOCAR: “Dəqiq DATA-nın olması kəmərlərlə bağlı dəqiq qərar verməyə imkan yaradır”

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