​SOCAR наградил журналистов

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с журналистами различных средств массовой информации, пишущими по нефтегазовой тематике.

Как сообщает Report, открывший мероприятие вступительным словом Р.Абдуллаев поздравил журналистов со 140-летним юбилеем национальной печати Азербайджана.

Президент SOCAR заявил, что руководимая им организация заинтересована в сотрудничестве с журналистами и принцип прозрачности является важным для SOCAR.

Р.Абдуллаев отметил, что им был подписан приказ о награждении группы журналистов по случаю праздника.

Затем состоялась церемония награждения и заслушаны мнения получивших награды журналистов.