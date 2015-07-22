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    ​SOCAR наградил журналистов

    Были заслушаны мнения получивших награды журналистов

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с журналистами различных средств массовой информации, пишущими по нефтегазовой тематике. 

    Как сообщает Report, открывший мероприятие вступительным словом Р.Абдуллаев поздравил журналистов со 140-летним юбилеем национальной печати Азербайджана.

    Президент SOCAR заявил, что руководимая им организация заинтересована в сотрудничестве с журналистами и принцип прозрачности является важным для SOCAR.

    Р.Абдуллаев отметил, что им был подписан приказ о награждении группы журналистов по случаю праздника.

    Затем состоялась церемония награждения и заслушаны мнения получивших награды журналистов. 

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