SOCAR наградил нескольких сотрудников bp

Делегация Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) посетила платформу "Центральный Азери" с участием члена Наблюдательного совета SOCAR Исрафила Мамедова и президента компании Ровшана Наджафа.

Делегация Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) посетила платформу "Центральный Азери" с участием члена Наблюдательного совета SOCAR Исрафила Мамедова и президента компании Ровшана Наджафа.

Как сообщает Report , посещение платформы "Центральный Азери", введенной в эксплуатацию в 2005 году в рамках разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и предназначенной для технологической переработки 420 тысяч баррелей нефти в сутки, было организовано с целью осмотра платформы на месте, ознакомления с ее деятельностью, обсуждения текущих и перспективных возможностей оптимизации.

В рамках посещения делегация провела рабочую встречу с региональным президентом bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом и представителями регионального руководства bp.

В завершение мероприятия, которое продолжилось сессией вопросов и ответов, несколько сотрудников bp были награждены благодарственными письмами за вклад в обеспечение бесперебойной и безопасной работы платформы "Центральный Азери".