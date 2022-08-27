SOCAR наградил нескольких сотрудников bp

Делегация Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) посетила платформу "Центральный Азери" с участием члена Наблюдательного совета SOCAR Исрафила Мамедова и президента компании Ровшана Наджафа.
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В рамках посещения делегация провела рабочую встречу с региональным президентом bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом и представителями регионального руководства bp.
В завершение мероприятия, которое продолжилось сессией вопросов и ответов, несколько сотрудников bp были награждены благодарственными письмами за вклад в обеспечение бесперебойной и безопасной работы платформы "Центральный Азери".