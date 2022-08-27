О нас

SOCAR наградил нескольких сотрудников bp

SOCAR наградил нескольких сотрудников bp Делегация Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) посетила платформу "Центральный Азери" с участием члена Наблюдательного совета SOCAR Исрафила Мамедова и президента компании Ровшана Наджафа.
Энергетика
27 августа 2022 г. 18:38
SOCAR наградил нескольких сотрудников bp

Делегация Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) посетила платформу "Центральный Азери" с участием члена Наблюдательного совета SOCAR Исрафила Мамедова и президента компании Ровшана Наджафа.

Как сообщает Report, посещение платформы "Центральный Азери", введенной в эксплуатацию в 2005 году в рамках разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и предназначенной для технологической переработки 420 тысяч баррелей нефти в сутки, было организовано с целью осмотра платформы на месте, ознакомления с ее деятельностью, обсуждения текущих и перспективных возможностей оптимизации.

В рамках посещения делегация провела рабочую встречу с региональным президентом bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом и представителями регионального руководства bp.

В завершение мероприятия, которое продолжилось сессией вопросов и ответов, несколько сотрудников bp были награждены благодарственными письмами за вклад в обеспечение бесперебойной и безопасной работы платформы "Центральный Азери".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR bp-nin bir neçə əməkdaşını təşəkkürnamə ilə təltif edib

Экслюзивные новости

TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi