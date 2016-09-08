SOCAR надеется на компромисс по вопросу DESFA

Измир. 8 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ждет предложений от правительства Греции для успешного завершения соглашения в рамках приватизации оператора газораспределительной сети Греции - DESFA. Как передает Report, об этом сказал исполнительный директор SOCAR Greece Energy Анар Мамедов в ходе встречи с азербайджанскими журналистами в Турции. Он отметил, что SOCAR может быть не готов к продолжению процесса приватизации на новых условиях, поэтому предложил противоположной стороне компромиссное решение.

"В июле этого года по инициативе министра энергетики Греции в действующее законодательство внесены некоторые поправки. Это отрицательно сказалось на тарифах DESFA. По нашему мнению, стоимость DESFA сократилась вдвое. В новых условиях наш интерес к проекту снизился. Мы заявили о своей позиции греческим властям и предложили прийти к компромиссу. Мы ждем от них предложений. Если Греция заинтересована в завершении приватизации, надеемся, что предложения будут", – добавил А.Мамедов.

Он также подчеркнул, что компания все еще заинтересована в приобретении DESFA: "Греческая сторона думает, что эти поправки принесут пользу региональному газовому рынку, это их решение, и мы не будем его оспаривать. Наше требование очень простое – условия должны иметь коммерческое обоснование. Все связанные с DESFA вопросы сейчас зависят от греческих властей. Мы готовы выполнить взятые на себя по тендеру обязательства, однако на прежних условиях. В новой ситуации это создаст для нас трудности".

Коснувшись вопроса продления срока гарантийного письма SOCAR по DESFA, исполнительный директор заявил, что для этого нужны серьезные причины. "Срок гарантийного письма истекает 30 сентября. Его продление – простой процесс, который возможно реализовать за несколько дней. Однако для этого нужны серьезные причины, которых пока у нас нет. Мы не получили положительный сигнал от греческой стороны. Однако время еще есть. Надеемся, что мы придем к компромиссу. Иначе придется рассматривать другие варианты", - заключил А.Мамедов.