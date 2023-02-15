SOCAR начала строительство первой водородной заправочной станции в Швейцарии

SOCAR начала строительство первой водородной заправочной станции в Швейцарии

SOCAR Energy Switzerland, дочерняя компания Государственной нефтяной компании в Швейцарии, строит первую водородную заправочную станцию на АЗС Grauholz Süd недалеко от Берна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию SOCAR Energy Switzerland.

Строительные работы уже начались. Ожидается, что водородная заправочная станция будет готова к вводу в эксплуатацию к концу мая.

По словам Эдгара Бахмана, генерального директора SOCAR Energy Switzerland, водородная заправочная станция Grauholz Süd станет первой водородной заправочной станцией под брендом SOCAR: “С запуском первой водородной заправочной станции SOCAR в Швейцарии мы вносим важный вклад в энергопереход”.

Ожидается, что с конца мая на заправочной станции Grauholz Süd, расположенной на шоссе из Берне в Цюрих, будет работать водородная станция для заправки водородных автомобилей под давлением 350 и 700 бар. АЗС SOCAR будет продавать только "зеленый водород". Церемония открытия станции запланирована на июнь.