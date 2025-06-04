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SOCAR начала применять технологии ИИ в своих проектах в Турции

SOCAR начала применять технологии ИИ в своих проектах в Турции Дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) — компания SOCAR Türkiye — приступила к использованию технологий искусственного интеллекта в своих проектах.
Энергетика
4 июня 2025 г. 13:53
SOCAR начала применять технологии ИИ в своих проектах в Турции

SOCAR Türkiye Enerji, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана, приступила к использованию технологий искусственного интеллекта в своих проектах.

Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов в рамках Бакинского энергетического форума.

По его словам, цифровая трансформация - это не просто автоматизация существующих процессов, а переосмысление будущего. "Цифровизация это уже не роскошь, а необходимость, особенно с точки зрения вовлечения поколения Z в деятельность компании. Если они чувствуют, что организация не переходит к цифровой трансформации, то не хотят быть ее частью", - отметил Ибадов.

Он сообщил, что в компании реализован проект по оптимизации дизельного производства на основе искусственного интеллекта. Этот проект позволяет обеспечивать соответствие продукта техническим требованиям, повышать качество производства и оперативно принимать решения.

Кроме того, SOCAR Türkiye внедрила проект по обнаружению аномалий с использованием ИИ. "Система позволяет своевременно выявлять отклонения - будь то сбои в данных или угрозы кибербезопасности. Этот проект является важной частью нашей стратегии цифровой трансформации и успешно реализуется", - подчеркнул Ибадов.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR Türkiyədəki layihələrində süni intellektdən istifadə etməyə başlayıb

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