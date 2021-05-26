SOCAR начала поставки сжиженного газа "Роснефти" в Украину

Экспортным оператором поставки продукции НК "Роснефть" в Украину выступает SOCAR New Enegry

SOCAR New Enegry, экспортный оператор поставки продукции НК "Роснефть" в Украину, планирует первую партию сжиженного углеводородного газа (СУГ) поставить компании «Авантаж».

Как передает Report, об этом сообщили enkorr участники рынка.

"Партия СУГ объемом 630 тонн производства Новокуйбишевского НПЗ была отгружена 21 мая в адрес ст. "Заворычи", — сообщил источник.

Отметим, что в с. "Заворычи" (Киевская обл.) газонаполнительной станцией располагает только «Авантаж».

Ранее сообщалось, что первый объем СУГ по TERM-контрактам SOCAR сможет предложить с июля 2021 года. Премия по контракту может составить 25 долларов США за тонну к среднемесячному значению котировки Argus daf Brest. Спотовые партии автогаза «Роснефти» в мае и июне SOCAR New Enegry предлагает с премией 40 долларов США за тонну к среднемесячному daf Brest.

Напомним, что 24 мая SOCAR New Enegry осуществила первую поставку дизельного топлива производства «Роснефти» в Украину. Ресурс объемом около 2 тыс. тонн был импортирован в адрес компании из группы ОККО.

Согласно имеющейся информации, продажи и общение с украинскими контрагентами будет курировать швейцарский офис SOCAR Trading. Между тем, не исключена и роль украинского офиса компании в распределении и продаже объемов.

Как сообщалось ранее, квота нового оператора на май составляет более 100 тыс. тонн дизтоплива и 12 тыс. тонн сжиженного газа.