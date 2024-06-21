SOCAR начал поставки природного газа промышленным потребителям Болгарии

Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставку природного газа промышленным предприятиям Болгарии.

Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставку природного газа промышленным предприятиям Болгарии.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, поставки природного газа осуществляются в соответствии с соглашением между правительствами Азербайджана и Болгарии по различным направлениям, включая дальнейшее развитие сотрудничества в энергетической сфере, и стратегией расширения коммерческого участия SOCAR на европейском газовом рынке.

Начало поставок природного газа промышленным предприятиям Болгарии в результате успешного сотрудничества компаний SOCAR, M-Gaz и Asarel Medet является важным шагом на пути укрепления энергетической безопасности этой страны.