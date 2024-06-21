О нас

SOCAR начал поставки природного газа промышленным потребителям Болгарии

SOCAR начал поставки природного газа промышленным потребителям Болгарии Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставку природного газа промышленным предприятиям Болгарии.
Энергетика
21 июня 2024 г. 14:33
SOCAR начал поставки природного газа промышленным потребителям Болгарии

Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставку природного газа промышленным предприятиям Болгарии.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, поставки природного газа осуществляются в соответствии с соглашением между правительствами Азербайджана и Болгарии по различным направлениям, включая дальнейшее развитие сотрудничества в энергетической сфере, и стратегией расширения коммерческого участия SOCAR на европейском газовом рынке.

Начало поставок природного газа промышленным предприятиям Болгарии в результате успешного сотрудничества компаний SOCAR, M-Gaz и Asarel Medet является важным шагом на пути укрепления энергетической безопасности этой страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SOCAR commences natural gas delivery to Bulgarian industrial consumers
Версия на азербайджанском языке SOCAR Bolqarıstanda sənaye müştərilərinə təbii qaz tədarükünə başlayıb

Самое читаемое

Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
14 июня 2024 г. 21:19
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
14 июня 2024 г. 20:39
Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
ФотоЭрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
14 июня 2024 г. 20:24
В США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
ФотоВ США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
20 июня 2024 г. 10:30
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
15 июня 2024 г. 12:46
БИГ продолжает информировать мировое сообщество о реальной ситуации в колонизированных регионах
ФотоБИГ продолжает информировать мировое сообщество о реальной ситуации в колонизированных регионах
20 июня 2024 г. 22:06
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
16 июня 2024 г. 12:28
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
17 июня 2024 г. 12:58
Завтра в ООН пройдет конференция БИГ по борьбе с колониализмом
Завтра в ООН пройдет конференция БИГ по борьбе с колониализмом
19 июня 2024 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi