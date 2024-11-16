SOCAR начала поставки газа социальным потребителям в Болгарии

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) совместно с компанией M-Gaz начала поставки природного газа социальным потребителям в Русенской области Болгарии.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) совместно с компанией M-Gaz начала поставки природного газа социальным потребителям в Русенской области Болгарии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

По информации, в рамках пилотного проекта “гибридная газификация”, реализуемого совместно с M-Gaz и муниципалитетом Русе, SOCAR будет обеспечивать природным газом начальную школу St. St. Cyril and Methodius.

В церемонии по случаю завершения строительства установки сжиженного природного газа (СПГ) в школе приняли участие глава регионального офиса SOCAR по Балканам Мурад Гейдаров, мэр города Русе Пенчо Милков и генеральный директор компании M-Gaz Стоян Манолов.

В ближайшие несколько месяцев еще 10 школ и детских садов в Русенской области планируют закупать природный газ у SOCAR.