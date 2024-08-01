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SOCAR начал поставки газа в Словению

SOCAR начал поставки газа в Словению С 1 августа этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставки газа в Словению.
Энергетика
1 августа 2024 г. 19:29
SOCAR начал поставки газа в Словению

С 1 августа этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставки газа в Словению.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, поставки газа осуществляются в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании о расширении сотрудничества в области газоснабжения между SOCAR и Geoplin, крупнейшей компанией Словении на рынке природного газа, подписанным 17 июля текущего года.

SOCAR и Geoplin стремятся к дальнейшему развитию долгосрочного энергетического партнерства.

Таким образом, Словения стала девятой по счету страной после Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Сербии, в которую поступает азербайджанский газ.

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Версия на английском языке SOCAR starts supplying gas to Slovenia
Версия на азербайджанском языке SOCAR Sloveniyaya qaz təchizatına başlayıb

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