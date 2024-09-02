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SOCAR начал поставки газа в Хорватию

SOCAR начал поставки газа в Хорватию С 1 сентября Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставки газа в Хорватию.
Энергетика
2 сентября 2024 г. 14:07
SOCAR начал поставки газа в Хорватию

С 1 сентября Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставки газа в Хорватию.

Об сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Итогом успешного сотрудничества между правительствами Азербайджана и Хорватии стали поставки азербайджанского газа в Хорватию посредством компании PPD и группы MET.

В компании отметили, что начало поставок еще больше укрепляет роль Азербайджана как надежного энергетического партнера. Событие подчеркивает приверженность SOCAR обязательствам по диверсификации источников энергии для Европы и укреплению энергетической безопасности континента.

Хорватия стала десятой страной, получающей азербайджанский газ, наряду с Турцией, Грузией, Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией и Словенией.

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Версия на английском языке SOCAR starts supplying gas to Croatia
Версия на азербайджанском языке SOCAR Xorvatiyaya qaz təchizatına başlayıb

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