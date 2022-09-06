SOCAR начал еще одну благотворительную акцию для школьников в Украине

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR Energy Ukraine начала еще одну благотворительную акцию — сбор средств на медицинские наборы для школьников.

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR Energy Ukraine начала еще одну благотворительную акцию — сбор средств на медицинские наборы для школьников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR Energy Ukraine.

Присоединиться к инициативе "Аптечка для школьников" теперь может каждый желающий.

С каждой особой чашки напитка с рисунком петушка, приобретенного в сети заправок SOCAR, часть средств будет направлена на обеспечение школьников медицинскими наборами, которые спасут жизнь во время опасности. Аптечки также содержат инструкции по психологической помощи для учащихся и персонала школ.

Эти инструкции были подготовлены в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской по созданию Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, разработка которой координируется Министерством здравоохранения при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

"Для нашей команды поддержка украинцев, взрослых и детей, всегда является приоритетом. Мы благодарны нашим партнерам за сплоченность, за согласие участвовать в столь важном проекте. С одной стороны, нам очень хотелось бы, чтобы эти наборы никогда и никому не понадобились. Но с другой стороны, очень важно, что благодаря этим аптечкам школьники смогут спасти жизнь себе или окружающим в случае опасности", — отметил Игорь Орлов, директор сети SOCAR Energy Ukraine.

"Невероятно наблюдать, как каждый в Украине сейчас делает максимум того, что может, — от обычных людей до крупных бизнесов. Ибо только так вместе удастся победить", — подчеркнула первая леди Елена Зеленская.

Партнером и реализатором благотворительного проекта SOCAR Energy Ukraine выступает благотворительная платформа dobro.ua, экспертную поддержку оказывает Министерство образования и науки Украины.

"Безопасность всех участников образовательного процесса — единое условие очного обучения во время военного положения. Совместными усилиями государственных органов, территориальных громад и партнеров Министерства образования и науки удалось создать возможность традиционного обучения в 64% школ. Однако работа в этом направлении продолжается, ведь для нас важно, чтобы максимальное количество учеников могло получать качественное образование, а также общаться со сверстниками и учителями face to face. Инициатива компании SOCAR поддержать украинских учеников, снабдив их специальными медицинскими наборами, сегодня является важным компонентом наших стремлений — безопасности, сохранения жизни и здоровья каждого ребенка и педагога, а также психологической стабильности во время обучения. Спасибо ответственному бизнесу за добрые дела", — отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Украинские дети именно сейчас критически нуждаются в заботе и внимании, поэтому мы рады, что партнерство dobro.ua и Socar будет посвящено именно им. Дети — наше будущее. Они должны получать бесперебойный доступ не только к знаниям, но и качественной медицинской помощи во время опасности. Кофе в благотворительной чашке на Socar — это не только о помощи здесь и сейчас, к которой так просто приобщиться, это о вкладе в будущую жизнь и благосостояние Украины!", — сказала Ирина Гуцал, директор благотворительной платформы dobro.ua.