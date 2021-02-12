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SOCAR на втором месте по продаже топлива Министерству обороны Украины

SOCAR на втором месте по продаже топлива Министерству обороны Украины SOCAR Ukraine заняла второе место по объему поставок ресурса Министерству обороны. Годом ранее компания была четвертой
Энергетика
12 февраля 2021 г. 12:05
SOCAR на втором месте по продаже топлива Министерству обороны Украины

SOCAR Ukraine – "дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - назвала объемы реализуемого топлива для Министерства обороны страны в 2020 году.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в прошлом году азербайджанская компания подписала контракт с Министерством обороны Украины на поставки 33 тыс. тонн дизельного топлива и 6,1 тыс. тонн авиационного топлива.

SOCAR Ukraine заняла второе место по объему поставок ресурса Министерству обороны. Годом ранее компания была четвертой.

Крупнейшим поставщиком топлива для Минобороны в 2020 году стала компания "Альянс Энерго Трейд" (АЭТ). У нее Вооруженные силы законтрактовали 56,01 тыс. тонн ресурса: 37,48 тыс. тонн дизтоплива, 11,83 тыс. тонн авиакеросина и 6,7 тыс. тонн бензина А-80.

Компания "Люкс Краина" стала третьей по объему поставок – 36,96 тыс. тонн, из которых 21,32 тыс. тонн пришлось на авиатопливо и 15,6 тыс. тонн - на ДТ.

По итогам года оборонное ведомство подписало договоры на поставку 126,8 тыс. тонн дизельного топлива летних и арктических марок (+70% к 2019 году), 62,29 тыс. тонн авиационного топлива (+55%), 6,7 тыс. тонн низкооктанового бензина А-80, 2,65 тыс. тонн бензина марки А-92 и 636 тонн - А-95.

В 2020 году Министерство обороны заключило 58 контрактов на поставку 199 тыс. тонн топлива, что на 41% больше объемов, законтрактованных в 2019 году (141,7 тыс. тонн). Количество поставщиков министерства в 2020 году увеличилось до десяти компаний против восьми в 2019 году.

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