SOCAR на втором месте по продаже топлива Министерству обороны Украины

SOCAR Ukraine заняла второе место по объему поставок ресурса Министерству обороны. Годом ранее компания была четвертой

SOCAR Ukraine – "дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - назвала объемы реализуемого топлива для Министерства обороны страны в 2020 году.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в прошлом году азербайджанская компания подписала контракт с Министерством обороны Украины на поставки 33 тыс. тонн дизельного топлива и 6,1 тыс. тонн авиационного топлива.

SOCAR Ukraine заняла второе место по объему поставок ресурса Министерству обороны. Годом ранее компания была четвертой.

Крупнейшим поставщиком топлива для Минобороны в 2020 году стала компания "Альянс Энерго Трейд" (АЭТ). У нее Вооруженные силы законтрактовали 56,01 тыс. тонн ресурса: 37,48 тыс. тонн дизтоплива, 11,83 тыс. тонн авиакеросина и 6,7 тыс. тонн бензина А-80.

Компания "Люкс Краина" стала третьей по объему поставок – 36,96 тыс. тонн, из которых 21,32 тыс. тонн пришлось на авиатопливо и 15,6 тыс. тонн - на ДТ.

По итогам года оборонное ведомство подписало договоры на поставку 126,8 тыс. тонн дизельного топлива летних и арктических марок (+70% к 2019 году), 62,29 тыс. тонн авиационного топлива (+55%), 6,7 тыс. тонн низкооктанового бензина А-80, 2,65 тыс. тонн бензина марки А-92 и 636 тонн - А-95.

В 2020 году Министерство обороны заключило 58 контрактов на поставку 199 тыс. тонн топлива, что на 41% больше объемов, законтрактованных в 2019 году (141,7 тыс. тонн). Количество поставщиков министерства в 2020 году увеличилось до десяти компаний против восьми в 2019 году.