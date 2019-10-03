​SOCAR: На внутреннем рынке карбамид продаем по более низкой цене

"Цена продажи карбамида как на внутреннем, так и на зарубежных рынках определяется в соответствии с рыночными условиями. Мы предлагаем данный продукт во все страны на одинаковых условиях, определяемых рынком и свободной конкуренцией".

Об этом рассказал Report заместитель начальника управления общественных связей и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, SOCAR предлагает карбамид на внутреннем рынке по цене ниже импортируемого, то есть на самых выгодных условиях по сравнению с любой другой аналогичной продукцией на рынке: "SOCAR продает свой товар примерно на 20% ниже цены карбамида, ввезенного в Азербайджан в предыдущие периоды. Снижение цены товара в условиях свободной конкуренции, в первую очередь, повышает конкурентоспособность экономики Азербайджана в целом".

И.Ахмедов отметил, что подход SOCAR заключается в предложении более дешевого и качественного товара, чем все существующие на рынке предложения: "На всех рынках цены регулируются в условиях рыночной экономики. Второй вопрос в том, что расходы на транспортировку продукта на другие рынки также повышают его стоимость. Хотя это может несколько снизить цену продажи ориентированной на экспорт продукции, она остается конкурентоспособной. Если бы это было возможным, мы продавали всю нашу продукцию только на внутреннем рынке. Однако объем производимой нами продукции превышает потребности внутреннего рынка. Поэтому часть товара экспортируется, что приносит дополнительный доход в страну. Конечно, на стоимость продукта накладываются транспортные расходы. Это также диктуется рыночными условиями и свободной конкуренцией".

Сегодня ряд СМИ распространил информацию о том, что экспортная стоимость карбамида, производимого на карбамидном заводе SOCAR, на 35% ниже цены продажи в стране.

Сообщалось, что в июне-июле этого года карбамидным заводом SOCAR было продано около 45 тыс. тонн готовой продукции. По данным Государственного таможенного комитета, доходы от продаж карбамида в Турцию (22 193 тонны), Украину (993,6 тонны), Румынию (2825,8 тонны), Болгарию (10 166,62 тонны) и Россию (8 752,5 тонны) составили 7 млн 189 тыс. долларов. Продукт экспортировался по цене 159,99 долларов за тонну (272 маната за тонну). В июле "Агролизинг" объявил о подписании соглашения с SOCAR на поставку 25 тыс. тонн карбамидного удобрения по 420 манатов за тонну без учета транспортных расходов.